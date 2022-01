अन्य पार्टियां आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद को समर्थन करने आईं, हमारी यात्रा से विपक्ष बेचैन- स्वतंत्र देव सिंह

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में शनिवार को जन विश्वास यात्रा बाराबंकी पहुंची। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर 6 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए यह जन विश्वास यात्रा निकली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

बाराबंकी. यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में शनिवार को जन विश्वास यात्रा बाराबंकी पहुंची। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर 6 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए यह जन विश्वास यात्रा निकली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद को समर्थन करने आए हैं। इसलिए आपके चरणों में वंदन करके जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर कृपा बनाए रखें।

Swatantra Dev Singh said Other Parties Come to Support Terrorism