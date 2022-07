मछली पकड़ने गए तीन युवकों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों सरयू नदी में मछली पकड़ने गए थे उसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सभी गहरे पानी में चले गए।

बाराबंकी जिले के टिकैतनगर कोतवाली क्षेत्र में एक हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन नाबालिग बच्चों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों सरयू नदी में मछली पकड़ने गए थे उसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सभी गहरे पानी में चले गए। जिससे तीनों की मौत हो गई। बता दें कि यह तीनों नाबालिग शनिवार दोपहर मछली पकड़ने गांव के कुछ दूर बह रही सरयू नदी पर गए थे। जिसके बाद तीनों लापता हो गए थे। परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में खोज कराई। रविवार को इन तीनों नाबालिग लड़कों के शव बरामद हुए हैं। इनमें से दो सगे भाई हैं और एक गांव का अन्य 16 वर्षीय युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Three Teenage Get Drowned in Saryu River