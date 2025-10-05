सेंध लगाकर 72 हजार रुपए उड़ाए, बाइक भी ले भागे

भंवरगढ़. थाना क्षेत्र के करवरीकलां गांव स्थित शराब दुकान की दीवार तोडकऱ शनिवार रात चोर 72 हजार रुपए की रकम पर हाथ साफ कर गए। वहीं पिछवाड़े मकान के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल भी चुरा कर ले गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करवरीकलां गांव स्थित शराब की दुकान पर काम करने वाले कोटा निवासी राकेश पुत्र राधेश्याम कुशवाह हाल सेल्समैन शराब ठेका ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शनिवार रात्रि को शराब का ठेका बंद करने से पूर्व 72 हजार रुपए की बिक्री राशि ठेके के अंदर रखकर ताला लगाकर पास स्थित ऑफिस में सोने चले गए थे। रविवार तडक़े ठेके का मुनीम कालू जब फ्रेश होने जा रहा था तो उसने ठेके की दीवार में नीचे ईंटें निकली हुई देखी। गोदाम का ताला टूटा हुआ नजर आया। उसने आकर हम सबको जगाया। हमने देखा कि दुकान में रखी 72 हजार रुपए की रकम गायब थी। शराब की बोतल कुछ खाली पड़ी हुई थी। साथ ही दुकान मालिक कदीर खान के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी वहां से गायब थी। दोनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है इस संबंध में थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।