यूके्रन से जिले के 9 मेडिकल छात्र वापस आए

दो छात्र हंगरी में फ्लाइट का कर रहे इंतजार

9 medical students of the district returned from Ukraine बारां. यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे जिले के सभी 11 मेडिकल छात्र, छात्राएं सकुशल हैं। इनमें 9 छात्र, छात्र-छात्राएं वापस लौट लौट आए है। जबकि दो छात्र यूके्रन के पड़ोसी देश हंगरी के बुडापेस्ट शहर में फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। वे भी रविवार तक यहां अपने घरों पर पहुंच जाएंगे।

शनिवार को यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे अटरू निवसी मेडिकल छात्र अनिल नागर से कोटा में बारां के अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा ने उसकी बहन के घर पहुंच मुलाकात की तथा वहां के बारे में जानकारी ली। छात्र नागर ने बताया कि उन्हें सुरक्षित लाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने समय रहते उचित प्रबंध किए। जिनसे बारां जिले के सभी छात्र, छात्राओं की सकुशल वापसी संभव हो सकी है। एडीएम बैरवा ने बताया कि जिले के दो छात्र यूके्रन से सकुशल निकल कर पड़ोसी देश हंगरी के बुडापेस्ट शहर में डेरा डालकार फ्लाइट मिलने का इंतजार हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वे रविवार को नई दिल्ली पहुंच रात तक अपने घरों पर पहुंच जाएंगे। इनके अलावा जिले के किसी नागरिक के यूक्रेन में होने की जानकारी जिला प्रशान को नहीं मिली है। एडीएम बैरवा के साथ चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी हीरालाल वर्मा भी थे।

भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

समरानियां. कस्बे में यूक्रेन से सकुशल आए 2 मेडिकल छात्रों का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने शनिवार को स्वागत किया। ये छात्र शुक्रवार रात को यहां आए थे। इस मौके पर मीणा ने कहा कि यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के सभी विद्यार्थियों को लाने का कार्य भारत सरकार ने किया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना दायित्व समझकर यह जिम्मेदारी ली है। वहींख् यूके्रन से वापस आए छात्र नीरज मेहता पुत्र चरनसरोवर व कपिल पंकज पुत्र राजू पंकज कस्बे में पहुंचते ही परिजनों व पड़ोसियों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। इन दोनों ने वहां की भीषण परिस्थियों को अवगत करवाते हुए बताया कि भरत सरकार के प्रयासों से हजारों भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन से भारत सकुशल आ गए हैं।