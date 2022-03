rained बारां में देर रात बरसे बदरा, कड़कड़ाती रही बिजली

खेतों में पड़ी फसल खराब होने की आशंका

शहर की बत्ती भी हुई गुल

बारां Published: March 08, 2022 11:46:15 pm

बारां. बारां शहर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में मंगलवार देर रात अचानक हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाए चलती रही तो आसमान से डरावनी बिजली कड़कड़ाती रही। वहीं, बिजली गुल हो गई। शहर भर में अंधेरा छा गया। बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां शहर में बारिश का क्रम रात करीब सवा दस बजे से शुरू हुआ जो साढ़े 11 बजे तक जारी रहा। बादल उमड घुमड कर बरसते रहे। लोग घरों में दुबके रहे। जिले के अटरू व कवाई क्षेत्र में मंगलवार शाम को अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया था। क्षेत्र में करीब 20 मिनट तक लगातार हुई बारिश के दौरान कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। बारिश से खेतों में कटी फसलों में नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। there was a possibility of damage to the crops lying in the fields ग्राम पंचायत कुंडी के मुगलपुरा गांव स्थित माल में शाम 5.38 पर ओलावृष्टि शुरू हो गई। भंवरगढ़ क्षेत्र में भी धनिया व चने की कटी हुई फसल खेतों में पड़ी हुई है। इससे किसानों में चिन्ता पसराई हुई है।

मौसम विभाग की ओर से पूर्व में ही जानकारी दी गई थी कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बना है, जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम से 320 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 270 किलोमीटर दूर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में बने इस डीप डिप्रेशन से पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर 7 से 9 मार्च के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसी संीाावना के तहत मंगलवार रात प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा बारां जिले में भी विभिन्न गांव कस्बों में हवाओं के साथ बारिश हुई। मेघगर्जन बनी रही।

