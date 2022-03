Robbery किसानों से लूटे 37 हजार व मोबाइल बरामद

बारां Published: March 16, 2022 11:19:00 pm

by hakim pathan

बारां. कोतवाली पुलिस ने किसानों से मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में गिरफ्तार (looters caught ) आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से लूटी गई राशि करीब 37 हजार रुपए की नगदी व मोबाइल आदि बरामद कर लिए है। 37 thousand and mobile recovered from farmers, interrogation of the three accused arrested.

पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को किसान ओमप्रकाश लोधी व प्रमोद लोधी बारां मंडी से सरसो बेचकर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के सिमलोद गांव लौट रहे थे। इसी बीच शाहाबाद रोड पेट्रोल पम्प के समीप फोरलेन पर चढऩे से पहले ही मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनके ट्रैैक्टर (Tractor-trolley) के आगे मोटरसाईकिल लगाकर रोक लिया तथा मारपीट कर ओमप्रकाश से 17500 रुपए व प्रमोद से 20 हजार और एक मोबाईल छीन लिए थे। इस पर आरोपी शहर के तालाब पाड़ा Baran Talab Pada निवासी अब्दुल वासित उर्फ शोयब, मोहम्मद शमी निवासी मीट मार्केट व मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बुधवार को रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से लूटी गई नगदी व मोबाइल बरामद कर जब्त किया है। इन दिनों किसान फसलों की कटाई कर जिंस बेचने के लिए मंडी पहुंच रहे है तथा मंडी से हजारों रुपए की राशि लेकर जा रहे है। शातिर बदमाश इसी का लाभ उठाते हुए किसानों पर निगाह रख रहे तथा मंडी से जिंस बेचकर जाने वाले किसानों को निशाना बना रहे है। करीब एक सप्ताह पहले भी शातिरों ने इसी तरह करीब 40 हजार रुपएकी लूट को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।

