car accident कार की भिड़न्त से घायल महिला दो दिन से बेहोश, कार भी हुई स्वाह

बेकाबू हुई एक कार स्कूटी सवार एक महिला को घायल करने के बाद पेड़ से टकरा गई। बाद में कार में आग लग गई।

बारां Updated: March 20, 2022 09:52:00 pm

by hakim pathan बारां. शहर के मेलखेड़ी रोड पर 18 मार्च को धूलंडी के हुडदंग के दौरान संतुलन बिगडऩे से बेकाबू हुई एक कार Uncontrollable car स्कूटी सवार एक महिला को घायल करने के बाद पेड़ से टकरा गई। बाद में कार में आग लग गई। घायल हुई महिला का 20 मार्च को भी शहर के एक निजी चिकित्सालय में उपचार जारी रहा। महिला घटना के बाद से ही बेहोश है। Woman injured in car collision, unconscious for two days पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर एक कार में सवार कुछ लोग बारां शहर से मेलखेड़ी गांव की ओर जा रहे थे। इसी बीच चालक का संतुलन बिगडऩे से कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक महिला घायल हो गई। घायल महिला अचेतावस्था में भर्ती है। लोगों का कहना है कि घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने car fire कार को आग के हवाले कर दिया। कुछ का कहना है कि दुर्घटना के बाद बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई तथा जोरदार भिड़न्त से उसमें आग लग गई। वहीं, कार सवार लोग जान बचाकर मौके से भाग छूटे। हालांकि पुलिस कार के नम्बरों के आधार पर उसके मालिक की पहचान में जुटी हुई है। वहीं, अचेत महिला के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है।

मुनीम युवक की मौत का नहीं खुला राज

दोस्तों के साथ स्वमिंग पूल पर नहाने गया था

बारां. निकटवर्ती नियाना गांव स्थित स्वमिंग पूल में नहाने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का राज घटना के तीसरे दिन रविवार को भी सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस की ओर से मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी मांगेलाल यादव ने बताया कि बारां कृषि उपज मंडी में मुनीम अनिल प्रजापति धूलंडी खेलने के बाद दो अन्य दोस्तों के साथ बाइक से नियाना स्थित स्वमिंग पूल पर नहाने गया था। तीनों शराब के नशे में धूत्त थे। रास्ते में भी ओर शराब खरीद कर पी ली थी। अनिल स्वमिंग पूल में एक बार पानी में गया तथा वापस आकर बैठ गया। इसके बाद उसे उल्टियां होने लगी तो दोस्त उसे लेकर बाइक से अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में बाइक फिसलने से गिर गए। अस्पताल से उसे कोटा रैफर कर दिया। कोटा में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

