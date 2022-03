fight पत्नी को भगा ले गया तो पुलिस को पकड़वाया

पुलिस ने महिला को किया दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार

बारां Published: March 20, 2022 10:44:33 pm

बारां. पुलिस ने एक महिला को भगा ले जाने के मामले में फरार आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी ने उसकी पत्नी को भगाकर ले जाने the report was given by the victim's husband तथा उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए उसके एक पड़ोसी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। The police arrested the accused for raping the woman away, इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में महिला को पूर्व में ही दस्तयाब कर लिया गया था। the report was given by the victim's husband फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

रास्ते को लेकर झगड़ा, एक घायल

बारां. निकटवर्ती गांव में शनिवार को र्इंट भट्टे पर दो पक्षों में हुए झगड़े में एक जना घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि भट्टे के रास्ते से निकलने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। one person was injured in a fight between two parties over a brick kiln. इस मामले में राजू सहरिया की ओर से दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि वह ईंट भट्टे पर रमेश चन्द प्रजापित के साथ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद पड़ोसी खेत मालिक भैरू प्रजापति ईंट भट्टों के रास्ते से होकर निकला तो उसे टोक दिया। इसी बात पर गाली गलौच के बाद विवाद बढ़ गया। कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए तथा दोनों ओर से लाठिया लेकर आमने सामने हो गए। हमले में तीन मजदूरों के मामूली चोट आई है। रमेश प्रजापति को भर्ती कराया गया है।

