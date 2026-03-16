Baran Ration Dealers : राशन डीलरों की ₹85 लाख टीडीएस राशि फंसी, खाद्य निगम ने जमाई कुंडली, आज होगा फाइनल फैसला

डीलरों का कहना है कि रसद विभाग की ओर से टीडीएस की राशि डीलरों के पैन कार्ड पर डीलरों के खाते में डाली जाती है। इससे जब डीलर आईटीआर फाइल करते है तो उन्हें रिफंड मिल जाती है। लेकिन जून 2022 से फरवरी 2023 तक (9 माह) के कमीशन में से काटी गई टीडीएस राशि डीलरों के पैन कार्ड पर नहीं काटकर निगम मुख्यालय के पैन कार्ड पर काट दी गई। इससे इस 9 माह की टीडीएस राशि के लिए जिले के राशन डीलर पिछले तीन वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इसकी अनुमानित राशि करीब 85 लाख रुपए है।