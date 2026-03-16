16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Ration Dealers : राशन डीलरों की ₹85 लाख टीडीएस राशि फंसी, खाद्य निगम ने जमाई कुंडली, आज होगा फाइनल फैसला

Baran Ration Dealers : बारां जिले के राशन डीलरों को नियमित रूप से कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं खाद्य निगम राशन डीलरों की 85 लाख रुपए की टीडीएस राशि पर कुंडली मार कर बैठा है। आज सोमवार को प्रशासन से तीसरे चरण की वार्ता होगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सहमति बन सकती है।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 16, 2026

Baran Ration Dealers ₹85 lakh TDS amount stuck Food Corporation stopped money final decision today

फाइल फोटो पत्रिका

Baran Ration Dealers : बारां जिले में राशन डीलरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियमित रूप से राशन वितरण किए जाने के बावजूद नियमित रूप से कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इस कमीशन राशि पर टीडीएस तो काटा जा रहा है, लेकिन टीडीएस राशि का डीलरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है।

बारां जिले में राशन डीलरों की करीब 85 लाख रुपए की टीडीएस राशि पर खाद्य निगम के अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हुए है। इस राशि को लेकर राशन डीलर पिछले करीब दो वर्षों से ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज बारां जिले के राशन डीलर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। जरूरतमंद उपभोक्ता राशन के लिए डीलरों के चक्कर लगा रहे है।

फंस रहा तकनीकी पेंच

डीलरों का कहना है कि रसद विभाग की ओर से टीडीएस की राशि डीलरों के पैन कार्ड पर डीलरों के खाते में डाली जाती है। इससे जब डीलर आईटीआर फाइल करते है तो उन्हें रिफंड मिल जाती है। लेकिन जून 2022 से फरवरी 2023 तक (9 माह) के कमीशन में से काटी गई टीडीएस राशि डीलरों के पैन कार्ड पर नहीं काटकर निगम मुख्यालय के पैन कार्ड पर काट दी गई। इससे इस 9 माह की टीडीएस राशि के लिए जिले के राशन डीलर पिछले तीन वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इसकी अनुमानित राशि करीब 85 लाख रुपए है।

समस्याओं का करें निस्तारण

आंदोलन समिति के संयोजक गजेंद्र सुमन ने बताया कि वर्ष 2016-17 में ऑफलाइन रजिस्टर से हुए गेहूं वितरण के गलत स्टॉक का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। डीलरों को प्रतिमाह कमीशन भुगतान नहीं किया जा रहा है। गेहूं आवंटन की सूचना 24 घंटे पहले नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कोरोना काल में आंगनबाड़ी को वितरित सामग्री का कमीशन भी अब तक नहीं दिया गया। जनवरी 2023 की जमा अंतर राशि नहीं दी जा रही है।

आज होगी तीसरे चरण की वार्ता

1 मार्च से जिले के राशन डीलरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद सुनवाई नहीं होने पर 9 मार्च को बैठक कर वाहन रैली निकाली और फिर ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराया गया। अब सोमवार को प्रशासन से तीसरे चरण की वार्ता की जाएगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वार्ता सफल रहने की उम्मीद है।
योगेश गौड़, जिलाध्यक्ष, राशन डीलर विक्रेता संघ

प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय से होगा

डीएसओ स्तर से जिले डीलरों के कमीशन की टीडीएस राशि काट कर निगम के खाते में डाल दी थी। इससे राशि निगम मुख्यालय के खाते में चली गई। इस राशि को वापस डीलरों को हस्तांतरित करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा हुआ है, संबंधित को मौखिक रूप से भी अवगत कराया हुआ है। यह पूरा प्रकरण मुख्यालय भेजा हुआ है। निस्तारण भी वहीं से होगा।
नवीन रिझवानी, प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम

बैठक में निकाल लिया जाएगा समाधान

डीलरों की अधिकांश मांगे राज्य सरकार के स्तर की है। बकाया टीडीएस के मामले में भी खाद्य निगम से समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यह राशि निगम के पेन कार्ड पर काटी गई थी। फिर भी सभी मुद्दों पर सोमवार को बैठक में समाधान निकाल लिया जाएगा।
विश्वजीत सिंह, एसडीओ, बारां

राशन डीलर की मुख्य मांगें

1- टीडीएस की करीब 85 लाख रुपए राशि दिलाई जाए
2- सहारिया सामग्री वितरण का बकाया कमीशन दिया जाए
3- वर्ष 2016-17 के गलत स्टॉक का निस्तारण किया जाए
4- राशन डीलरों को मानदेय व प्रतिमाह कमीशन दिया जाए
5- गेहूं आवंटन की सूचना 24 घंटे पहले दी जाए।
6- डीलरों को सरकार की ओर से मानदेय दिया जाए।

ये भी पढ़ें

LPG Crisis : व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पर नया अपडेट, राजस्थान सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश
जयपुर
LPG Crisis Commercial Cylinder Supply New Update Rajasthan Government Issues big Order

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 10:30 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Ration Dealers : राशन डीलरों की ₹85 लाख टीडीएस राशि फंसी, खाद्य निगम ने जमाई कुंडली, आज होगा फाइनल फैसला

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Crisis Updates: राजस्थान के इस जिले में रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 71 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

LPG gas cylinders seized, Baran Rajasthan News, LPG Cylinder Seizure, Illegal LPG Storage, LPG Black Marketing, Rajasthan Ration Department Action, LPG Misuse Crackdown, Gas Cylinder Seized, Rajasthan Enforcement Action, Baran District News, LPG Illegal Refilling, Domestic Gas Supply Rajasthan, Rajasthan Administration Action, LPG Raid Rajasthan, Gas Cylinder Black Market, Rajasthan Local News
बारां

Mandi News: राजस्थान में इस मंडी को मिली बड़ी सौगात, 1.56 करोड़ से बनेगा वे-ब्रिज और सीसी सड़कें

Mandi
बारां

Baran Mandi Bhav: गेहूं के भाव में सर्वाधिक उछाल, इस सीजन का सबसे महंगा भाव, अगले हफ्ते मंडी में बढ़ेगी आवक

Baran Mandi Bhav
बारां

Rajasthan: अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागा हत्या का आरोपी, पुलिस महकमे में हड़कंप, हेड कॉन्स्टेबल समेत 5 सस्पेंड

Baran Prisoner Escape, Rajasthan Prisoner Escape, Baran District Hospital News, Rajasthan Crime News, Prisoner Escapes From Hospital, Murder Accused Escape Rajasthan, Baran Police Action, Rajasthan Police Suspension, Prisoner Escape Case India, Baran Jail Prisoner News, Rajasthan Latest Crime News, Police Guard Suspended Rajasthan, Hospital Security Lapse India, Baran Crime Update, Rajasthan Police Investigation
बारां

Mandi News: बारां मंडी में जिंसों की बंपर आवक, पहुंचे सवा लाख कट्टे, जानें सरसों-गेहूं के भाव

Baran Krishi Mandi
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.