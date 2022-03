now the board exam कोरोनाकाल के बाद अब आ गई बोर्ड 'परीक्षाÓ

प्रश्न-पत्रों का किया वितरण पुलिस सुरक्षा में रखवाया

33 हजार 597 विद्यार्थी होंगे शामिल

बारां Published: March 23, 2022 11:14:51 pm

by hakim pathan

बारां. कोरोनाकाल के बाद बोर्ड परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। शहर समेत जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर (आरबीएससी) की ओर से दसवीं ओर 12वीं बोर्ड परीक्षा board' exam has come की तैयारियां तेज कर दी गई है। जिले में 21 मार्च को 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न-पत्र पहुंच गए थे। प्रश्न-पत्रों को कढ़ी सुरक्षा में लेकर पहुंचे वाहनों को जिला बोर्ड प्रश्न-पत्र संग्रहण वितरण केन्द्र पर खाली कराया गया। इसके बाद मंगलवार सुबह परीक्षा केन्द्रवार प्रश्न-पत्रों का वितरण किया गया। दोपहर बाद प्रश्न-पत्रों को सम्बंधीत नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखा दिया गया है। अब 24 मार्च से 12वी बोर्ड परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही यहां से सम्बंधीत केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्रों पर ले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्ड व दिशा-निर्देशों के तहत सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित कराने के लिए 19 मार्च को परीक्षा केन्द्र अधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान परीक्षा को लेकर जारी नियम कायदों की जानकारी दी गई है। District education officer

कैमरे की नजर से सुरक्षा व्यवस्था

बोर्ड की ओर से इस वर्ष सुरक्षित, शांतिपूर्ण, पारदर्शितापूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। पेपर खोलने, परीक्षा संचालन, परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका की पैकिंग व संग्रहण केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा होने तक सभी गतिविधियों की कैमरे की नजर से निगाह रखी जाएगी। सभी व्यवस्थाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके तहत मंगलवार को जिला बोर्ड परीक्षा प्रश्न-पत्र संग्रहण-वितरण केन्द्र से प्रश्न-पत्र वितरण की भी वीडियोग्राफी कराई गई है। इसी तरह परीक्षा के दौरान उडनदस्तों की मुस्तैदी समेत परीक्षा व्यवस्था व संचालन पर निगाह रखने पर जोर दिया जा रहा है।

कोलाहल पर रखनी होगी पाबंदी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा आगामी दिनों में कॉलेज की परीक्षाएं भी शुरू होगी। इस दौरान अनावश्यक रूप से ढोल, बाजा व डीजे बजाने पर पाबंदी रखनी होगी। कोलाहल मुक्त वातावरण रखने के लिए ध्वनी विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर समय सीमा निर्धारित करनी होगी। देर रात तक शोरगुल रहने से विद्यार्थियों की वर्षभर की मेहनत बेकार हो सकती है तथा परीक्षा परीणाम भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। रात्रि में डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करानी होगी।

-फिलहाल प्रथम चरण में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के कुछ प्रश्न-पत्रों का वितरण किया गया है। बोर्ड की गाइडलाइन के तहत परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए 19 मार्च को केन्द्राधीक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया गया था।

-रामावतार रावल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)

फैक्ट फाइल 12वीं की परीक्षा शुरू होगी 24 मार्च

12वीं के परीक्षा केन्द्र 95

12वीं में पंजीकृत विद्यार्थी 14, 381 10वीं की परीक्षा शुरू होगी 31 मार्च

10वीं में पंजीकृत छात्र 19216

कुल पंजीकृत विद्यार्थी 33597

कुल परीक्षा केंद्र बनाए 102

निजी विद्यालयों में केन्द्र 17

नए परीक्षा केन्द्र बनाए 13

