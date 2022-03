बारां के पूर्व सभापति गिरफ्तार

बारां Updated: March 25, 2022 11:08:14 pm

बारां. शहर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में बारां नगरपरिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मामला एसीबी को भेज दिया गया था। एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने 8 मार्च को बारां पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लेकर जांच की थी। जांच के बाद एसीबी ने प्रकरण की फाइल बारां पुलिस को सौंप दी। अब पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता को प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि पूर्व सभापति राठोर को धोखाधड़ी कर फर्जी former chairman of Baran Municipal Council, in the case of fraudulently getting the land registered तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले अग्रवाल समाज की ओर से नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर पर पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़े से करोड़ों की जमीन का पट्टा जारी कर रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अग्रवाल समाज के संरक्षक विष्णु गर्ग व अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता की अगुवाई में अस्पताल रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा था कि अग्रवाल समाज को धर्मशाला निर्माण के लिए तत्कालीन नगर पालिका ने करीब 17037.05 वर्ग फीट जमीन 8 लाख 50 हजार रूपए में आवंटित की थी। 40 फीट का रास्ता था। पूर्व सभापति राठौर ने धर्मशाला के 40 फीट रास्ते का पट्टा जारी करवा कर उसकी रजिस्ट्री करवा ली। वहीं, पूर्व सभापति राठौर की ओर से आरोपो को गलत व तथ्यहीन बताया था।

