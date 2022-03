पूर्व सभापति समेत चारों आरोपी रिमांड पर धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप

Kamal Rathore

बारां Published: March 26, 2022 09:17:41 pm

बारां. पुलिस ने नगरपरिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर समेत तीन अन्यों को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है। अब गिरफ्तार सभी चारों आरोपियों को सोमवार को पुन: न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी बारां पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि अग्रवाल समाज की ओर से दर्ज कराए गए प्रकरण में बारां नलगरपरिषद के Four accused including former chairman on remand तत्कालीन सभापति कमल राठौर के अलावा ओमप्रकाश राठौर, दीनदयाल राठौर व नन्दकिशोर राठौर को गिरफ्तार किया गया था। सभी चारों को शनिवार दोपहर बाद छबड़ा में अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

यह दर्ज कराया गया था मुकदमा

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शहर के लाल भैरुजी मन्दिर क्षेत्र निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता की ओर से 11 जनवरी 2022 को कोतवाली को दी रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा था कि अग्रवाल समाज को अस्पताल रोड पर धर्मशाला निर्माण के लिए नगरपालिका की ओर से आवासीय भूखण्ड संख्या 1 से 5 तथा 14 से 22 का सम्पूर्ण भाग जिसका क्षेत्रफल 17037.05 वर्ग फीट (राशि 8 लाख 50 हजार रूपए में) आवंटित की गई थी। उक्त भूमि एवं इसमें जाने के रास्ते का ब्लू प्रिन्ट नक्शा जारी किया गया था। जिसके अनुसार अस्पताल रोड स्थित मकानों के पीछे से 40 फीट का रास्ता उक्त भूखण्ड पर जाने के लिए था। नगरपरिषद में तत्कालीन सभापति कमल राठौर ने अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए अग्रवाल समाज की धर्मशाला के रास्ते का पट्टा अपनी मां के नाम से जारी कराकर उसकी रजिस्ट्री करा ली। इसके अलावा उक्त 40 फीट रास्ते के बाद स्थित नगरपरिषद की भूमि की भी रजिस्ट्री करवा ली गई। इस पर साजिश रचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से अब इसी प्रकरण की जांच की जा रही है।

जिले भर में चर्चा

इस कार्रवाई को लेकर जिले भर में खासी चर्चा है। लोग राजनीति के चश्मे से भी इसे देख रहे हैं। तत्कालीन नगरपरिषद सभापति कमल राठौर पूर्व में एबीवीपी व भाजपा से जुड़े हुए थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए तथा कांग्रेस के नगरपरिषद बोर्ड में सभापति रहे थे।

