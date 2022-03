accident मेटाडोर पलटी, तीन घायल

बारां. शहर के कोटा रोड फोरलेन हाइवे पर तलावड़ा के समीप मंगलवार रात की घटना

बारां Published: March 22, 2022 09:59:02 pm

बारां. शहर के कोटा रोड फोरलेन हाइवे पर तलावड़ा के समीप मंगलवार रात लकडिय़ों से भरी मेटाडोर (लोडिग़ वाहन) पलट गई। इससे वाहन में सवार तीन जने घायल three injured हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। Matador overturned सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को पुलिस जीप से जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि कोटा निवासी फुलचन्द, घनश्याम व सद्दाम आदि एक मेटाडोर में लकडिय़ां भरकर कोटा जा रहे थे। were going to Kota by filling wood in a matador. फोरलेन हाइवे पर अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया तथा वाहन पलट गया। इससे

रिमांड पर लिया हत्या का आरोपी

बारां. निकटवर्ती कोटड़ी सूंडा गांव में धूलंडी के दिन एक जने की हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए एक दिन के रिमांड पर लिया है।

सदर थाना प्रभारी राजेश खटाणा ने बताया कि कोटड़ी सूण्डा गांव में 18 मार्च को शराब के नशे में झगड़ा करते हुए मुकेश सहरिया ने लकड़ी से वार कर कालूलाल सहरिया की हत्या कर दी थी। जांच के बाद 21 मार्च को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया गया तथा सोमवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से पूछताछ के लिए एक दिन के रिमांड पर लिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त लकड़ी आदि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे है। पुलिस की ओर से इस सम्बंध में घटना के 72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। उसमें सवार उक्त तीनों लोग घायल हो गए।

