People's attachment to the patrika चिकित्सा शिविर में झलका पत्रिका से कितना है लगाव

ओपीडी में नहीं, पत्रिका के शिविर में दिखाना है

कहां है शिविर, पूछते हुए पहुंचे कई मरीज और परिजन

बारां. राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को जिला चिकित्सालय के सहयोग से अस्पताल के अदानी ओपीडी ब्लॉक में मेगा चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। उद्घाटन सीएमएचओ डॉ. सम्पतराज नागर ने किया। अध्यक्षता जिला अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉ. एचके मीणा ने की। विशिष्ठ अतिथि ऑर्थो के विशेषज्ञ डॉ. पंकज परूथी थे। सुबह से दोपहर तक आयोजित शिविर में करीब 812 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया तथा 120 मरीजों की ब्लड शुगर की जांच की गई। इस दौरान पत्रिका के शिविर को लेकर लोगों में उत्साह रहा। लोग घर-परिवार के लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे तथा तलाशते हुए शिविर स्ािल पहुंचकर वहां मौजूद चिकित्सकों को दिखाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक रमेश कुमार मीणा भी उनकी पत्नी को हाथ में दर्द की शिकायत पर दिखाने गए थे। उन्होंने पर्ची बनवाने के बाद स्टाफ से पत्रिका के शिविर के बारे में पूछा। स्टाफ के बताने पर उन्होंन डॉ. पंकज परूथी को दिखाकर परामर्श लिया। राजपुरा वार्ड निवासी मरीज अलादीन टेलर भी एक युवक के साथ पूछते हुए शिविर में पहुंचे। इस तरह कई लोग पत्रिका के शिविर में परामर्श लेने को उत्साहित दिखाई दिए।

इन्होंने दी सेवाएं

शिविर में जनरल फिजीशियन डॉ. सतीश अग्रवाल, डॉ. हरिओम मीणा, डॉ. हंसराज सुमन, डॉ. अख्तर अली, डॉ. धनराज सुमन, डॉ. ललित नागर, डॉ. बबलू मेहता, डॉ. महेन्द्र नागर, डॉ. देवकीनन्दन शर्मा, डॉ. जगदीश यादव, तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. पार्थ पाण्डेय व ईएनटी के डॉ. सामिक अंसारी ने मरीजों को उपचार परामर्श दिया। इसके अलावा रेडियोलॉजी प्रबंधक एवं पीएमओ सहायक राकेश मीणा, नर्सिंग अधीक्षक कन्हैयालाल मेहता व चिरंजीवी योजना के धर्मेन्द्र मीणा आदि ने सहयोग किया।

बैंच पर बैठकर किया इंतजार

पत्रिका की ओर से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की पूर्व सूचना के तहत कई लोग शिविर में उपचार परामर्श लेने पहुंचे। ऐसे लोगों ने ओपीडी कक्ष में नहीं दिखाकर हॉल में आयोजित शिविर में चिकित्सकों से परामर्श लिया। लोगों को भीड़ से बचाव के तहत अलग से बैंच लगाई गई। मरीज बैंच पर बैठकर बारी आने का इंतजार करते रहे। मरीजों व तिमारदारों को निशुल्क मास्क वितरित कर संक्रमण को लेकर जागरूक किया। हाथों को सैनेटाइज भी कराया गया। शिविर की व्यवस्थाओं को देखकर लोगों ने पत्रिका के प्रयासों की सराहना की।

होली पर अस्थमा रोगी बरते एहतियात

वरिष्ठ मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि आगामी दिनों में होली आ रही है। इस दौरान विशेषकर अस्थमा व एलर्जी के मरीजों को रंग गुलाल, धूल, मिट्टी आदि से बचाव करना चाहिए। कैमिकल, अधिक सर्दी में रहने आदि से अस्थमा एलर्जी मरीजों के लिए खतरा रहता है। वैसे भी आमतौर पर फरवरी-मार्च माह में मौसम बदलता है तो लोग बेपरवाह से हो जाते है। शाम को पंखा चलाना, पूरी तरह गर्म कपड़े पहनना बंद कर देते है। दही आदि का उपयोग करने लग जाते है। खास कर अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी, जुकाम के रोगियों को इन दिनों इससे बचना चाहिए।

जीवन में अपना लो यह गाइडलाइन

सीएमएचओ डॉ. सम्पतराज नागर ने बताया कि राजस्थान पत्रिका का लोगों से खासा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर परिस्थितियां सामान्य हो गई है, लेकिन किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व हाथ धोने की आदत को नहीं छोडऩा चाहिए। इन आदतों से अन्य बीमारियों की चपेट में ओने से भी बचाव रहता है। भीड़भाड़ वाले स्थान पर मास्क का उपयोग करना चाहिए।

