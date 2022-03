Election canceled:: आखिर तीन साल बाद क्यों निरस्त हुए वार्ड चुनाव, जानिए पूरा मामला

छबड़ा पालिका के वार्ड 15 के चुनाव निरस्त

न्यायालय ने सुनाया फैसला, चुनाव अधिकारी की भूमिका पर की टिप्पणी

बारां Published: March 23, 2022 10:07:36 pm

by hakim pathan

बारां. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने छबड़ा नगरपालिका Municipality elections, Baran Chhabra में वर्ष 2019 में हुए चुनाव में वार्ड 15 के चुनाव को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने विजेता रहे प्रत्याक्षी सलमान खान को 20000 रुपए (कोस्ट जुर्माना) से भी दण्डित किया हैं। इस मामले में चुनाव अधिकारी की भूमिका को भी अनुचित मानते हुए टिप्पणी की गई है commented on the role of the election officer तथा प्रकरण को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने का आदेश दिया हैं। इस चुनाव में पराजित प्रत्याक्षी भैरूलाल ने न्यायालय में अधिवक्ता रूपचंद सिंगावत के जरिए चुनाव याचिका पेश कर चुनौती दी थी।

सिंगावत ने बताया कि याचिका में आधार लिया था कि विजयी प्रत्याक्षी सलमान खान का नाम निर्देशन फार्म चुनाव अधिकारी ने अवैध तौर पर स्वीकार किया है। वार्ड 15 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित था। फिर भी मुस्लिम धर्मावलम्बी को चुनाव लडवाया गया जो कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत था। प्रथम दृष्टया ही सलमान खान का अनुसूचित जाति का सदस्य होना प्रमाणित नहीं होता था। न्यायालय DJ Court ने इस संबंध में कानूनी स्थिति का विवेचन कर सलमान खान को इस चुनाव में भाग लेने का अधिकारी नहीं मानते हुए This election has been declared invalid and void. इस चुनाव को अवैध एवं शून्य घोषित किया है। अधिवक्ता सिंगावत ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को गंभीर the court ruled मानते हुए त्वरित गति से सुनवाई कर निर्णय पारित किया है। इस चुनाव को लेकर निर्वाचन के समय से ही छबड़ा कस्बे में खासी चर्चा थी। राजनैतिक हलकों में भी खास चर्चा की जा रही थी। न्यायालय के निर्णय की भी कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था।

