Accident हाईवे पर सब्जी से भरी पिकअप पलटी, पांच घायल

घायलों को कराया अन्ता अस्पताल में भर्ती

सड़क पर फैल गई सब्जियां

बारां Published: March 26, 2022 05:51:55 pm

बारां. कोटा रोड फोरलेन हाईवे पर पलायथा गांव के निकट शनिवार सुबह सब्जी से भरे पिकअप पलट गई। इससे पिकअप में सवार पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अन्ता स्थित चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों में दो महिलाए भी शामिल है।

जानकारी अनुसार सब्जी विक्रेता कोटा स्थित थोक सब्जी मंडी से सब्जी Vegetables from wholesale vegetable market located in Kota खरीदकर अन्ता ला रहे थे। अन्ता में शनिवार को साप्ताहिक हाट लगता है। इसी हाट बाजार में सब्जी बेचने के लिए सब्जी लाई जा रही थी। Kota Road Fourlane Highway रास्ते में बड़े बाग के समीप अचानक pickup tire burst पिकअप का टायर फट गया। इससे चालक का संतुलन बिगड़ गया तथा पिकअप पलट गई। Accident पिकअप में सवार कोटा निवासी गुलाब बाई, प्रमिला बाई, कालू कश्यप, सिंघम ड्राइवर और कालूराम घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीक पूकार शुरू हो गई। आसपास के लोगों व a crowd of passersby gathered राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस police भी मौके पर पहुंची तथा पुलिस ने घायलों को अन्ता अस्पताल Anta Hospitalपहुंचाकर भर्ती कराया। घटना के बाद पिकअप में भरे फल एवं सब्जियां सड़क पर फैल गई। बहुत सारी सब्जी बर्बाद हो गई। इससे फल-सब्जी विक्रेताओं का आर्थिक नुकसान हो गया। उल्लेखनीय है कि कोटा संभाग मुख्यालय स्थित थोक सब्जीमंडी से हर रोज बारां, अन्ता, सीसवाली व मांगरोल तक के व्यापारी सब्जी खरीदकर लाते है। बारां स्थित थोक फल सब्जी मंडी से भी हर रोज आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी खरीद-फरोख्त करते है।

