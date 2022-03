रेलवे फाटक के निकट बहा पानी का दरिया

ड्रिल के दौरान टूटी पेयजल लाइन, कई दुकानों व मकानों में पहुंचा पानी

बारां Published: March 04, 2022 08:47:55 pm

River of water flowing near the railway gate बारां. शहर के झालावाड़ रोड क्षेत्र (तेल फैक्ट्री) निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के कार्य के दौरान शुक्रवार को पेयजल पाइप लाइन ड्रिल मशीन से गड्ढा करने के दौरान फूट गई। इससे क्षेत्र में जल भराव हो गया। सड़क पर बहा पानी कई दुकानों व घरों की दहलीज लांघ गया। सूचना मिलने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मौके पर मजदूरों का मरम्मत कार्य में जुटाया। इससे शाम के समय पटरी पार क्षेत्र में होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित रही। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रात तक लाइन मरम्मत कर शनिवार सुबह इलाके में पेयजल आपूर्ति शुरू के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में जुटी एजेंसी पिएर (पिल्लर) निर्माण के लिए पाइल टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान ड्रिल मशीन की चपेट में आने से पेयजल पाइप लाइन क्षकतग्रस्त हो गई। इसके बाद लाइन से टंकियों में पहुंचाया जा रहा पेयजल सड़क पर बह निकला। थोड़ी ही देर में यह पानी क्षेत्र की कई दुकानों व घरों की दहलीज लांघ गया। अचानक आई इस मुसीबत से सकते में रहे लोगों ने तुरत-फुरत में सामान समेटना शुरू कर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को लाइन टूटने की सूचना मिली तो अटरू रोड स्थित हैड वक्र्स से मुख्य पाइप लाइन की आपूर्ति बंद की गई। करीब साढ़े चार बजे जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुुंचे तथा उन्होंने विभागीय कर्मचारियों के अलावा मजदूरों को बुलाकर लाइन को जोडऩे का कार्य शुरू किया।

कल पूरा होना था, अभी शुरू नहीं हुआ

ओवर ब्रिज का निर्माण करा रही राज्य की एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कारर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) ने पेयजल लाइन शिफïट करने के लिए जलदाय विभाग को मांग के अनुसार 90 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी थी। तब यह लाइन 5 मार्च शनिवार तक शिफ्ट करने का भरोसा जलदाय विभाग के अधिकारियों ने दिया था। लेकिन अभी तक जलदाय विभाग ने यह कार्य शुरू ही नहीं कराया। ऐसे में पिएर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। वहीं, जलदाय विभाग की सुस्ती का खामियाजा पटरी पार क्षेत्र के करीब 30 हजार लोगों को लंबे इंतजार के रूप में भुगतना होगा।

-आरओबी के निर्माण के लिए किए जा रहे ड्रिल से पाइप लाइन टूटी है। इसे दुरुस्त कराया जा रहा है। पाइप लाइन शिफ्ट करने के लिए निविदा जारी कर दी गई है। संवेदक को जल्द कार्य शुरू करने को भी कहा है। कुछ दिन बाद यह कार्य पूरा हो जाएगा।

-डालूराम मेहता, सहायक अभियंता जलदाय विभाग

