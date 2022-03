हाईवे पर घूमने गए, अकेला वाहन सवार मिला तो लूट लिया

went for a walk on the highway, found a lone driver and robbed him

बारां Published: March 05, 2022 09:34:40 pm





बारां. कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को वाहन सवारों से लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी युवकों को शनिवार को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक अक्सर हाईवे पर घूमने के लिए जाते तथा मौका देखकर वाहन सवारों को डरा धमका कर उनसे रुपए पैसे व मोबाइल आदि लूटकर ले जाते थे। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को करीब छह माह पहले भी कोटा रोड फोरलेन हाइवे पर एक बाइक सवार से लूट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जिला बारां कल्याण मल मीना ने बताया 3 मार्च की रात बारां शहर के शिवाजी कॉलोनी निवासी अनुष्क गुप्ता किशनगंज स्थित उसकी मेडिकल की दुकान बंद कर मोटरसाईकिल से बारां आ रहा था। फोरलेन से नीचे उतरने से पहले ही तीन युवकों ने आगे बाइक लगाकर उसे रोक लिया तथा उसकी बाइक की चाबी, हेलमेट व पेन्ट की जेब से जबरन उसका मोबाईल व 260 रुपए नगद तथा बेग छीनकर भाग गए थे। इस पर मुकदमा दर्ज कर टीमे गठित की गई थी। कोतवाली प्रभारी मांगेलाल यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने विशेष मुखबीरों से प्राप्त सूचनाओं एवं साईबर सेल के विश्लेषण के आधार पर घटना में शामिल अपराधी बारां व झालवाड़ निवासी होने का पता लगाया। इसके बाद गुप्त रूप से बारां व झालावाड़ में अपराधियों की तलाश पतारसी कर मोहित मेघवाल निवासी बेसार थाना खानपुर जिला झालावाड, विकास मेघवाल निवासी बेसार थाना खानपुर जिला झालावाड, तथा रणजीत बैरवा निवासी बोरीना थाना बारां सदर को डिटेन कर उनसे पूछताछ की। इसके बाद शुक्रवार को तीनों को गिरफ्तार किया था।

छूटते ही फिर वारदात

आरोपी विकास शहर में कोआ रोड स्थित एक फैक्ट्री में वाहन चालक के तौर पर काम करता था। पिछले कुछ दिनों से इटावा (कोटा ग्रामीण) में किसी वाहन पर ड्राइवरी करता है। इसने करीब छह माह पहले भी आरोपी मोहित मेघवाल के साथ मिलकर कोटा रोड हाइवे पर एक बाइक सवार का मोबाइल व बैग लूट लिया था। इस मामले में भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहल जेल से जमानत पर छूटा था तथा छूटने के कुछ दिनों बाद फिर वारदात करने में जुट गया।

