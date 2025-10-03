ऐसा क्या हुआ कि मुनीम की बाइक हो गई पुर्जा-पुर्जा

बारां. कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उस समय लोगों में कौतूहल और दहशत हो गई, जब एक बाइक में घुसी नागिन को निकालने का जतन किया गया। मामला यह था कि दोपहर बाद मंडी में दुकानों के सामने एक नागिन रेंगती हुई जा रही थी। उसने वहां खड़े स्कूटरों व बाइक में भी घुसने का प्रयास किया। इस दौरान मुनीम राकेश कुमार सुमन उसे लकड़ी से फटकारते हुए बाइक व स्कूटरों में घुसने से रोकता रहा। लेकिन उसी समय वह राकेश की ही बाइक में जा घुसी। मुनीम बाइक को पैदल घसीटते हुए दूर ले गया। वहां पर नागिन को निकालने का प्रयास किया। लेकिन वह सीट के नीचे जा छुपी, इस दौरान भीड़ लग गई। मिस्त्री बुलवाया गया। सीट खुलवाई लेकिन नागिन नजर नही आई, तो बाइक की टंकी खोल दी गई। फिर भी दिखाई नहीं दी तो बाद में फिल्टर बॉक्स खोल दिया गया। उसके बाद चेन कवर खोला। तब भी नागिन नजर नहीं आई तो फिर गाड़ी को नीचे पटक कर उसकी हैडलाइट का टोपा खोला गया। तब नागिन दिखाई दी, तब जाकर मुनीम ने राहत की सांस ली। बाद में वह बाइक को ठेले में लादकर मिस्त्री दुकान पर ले गया।