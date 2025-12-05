चमकदार रिटर्न के लालच में फंसा बरेली का युवक, साइबर ठग उड़ा ले गए 94 लाख, जानिए कैसे हुआ खुलासा

पीड़ित पंकज पुत्र देवी प्रसाद इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक 'सुरक्षित' और 'हाई रिटर्न' बताने वाले ट्रेडिंग ऐप के विज्ञापन पर पड़ी। ऐप का इंटरफेस प्रोफेशनल दिखा और ठगों ने इसे रेगुलेटेड बताकर विश्वास पक्का कर दिया। पंकज ने ऐप डाउनलोड किया और इसी के साथ ठगी की पटकथा शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप पर चैट आने लगी। खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताने वाले साइबर अपराधियों ने भारी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और लाइव ग्राफ दिखाकर उन्हें निवेश के लिए उकसाया। कथित "ट्रेडिंग गाइड" हर मिनट मुनाफा बढ़ने का आश्वासन देते रहे, जिससे पीड़ित का भरोसा और गहराता गया।