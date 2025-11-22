ग्रोवर ऑटो सेल्स में कमीशन एजेंट ने उड़ाए 2.27 लाख रुपये, कई ग्राहकों से ठगी का आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली। कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्रोवर ऑटो सेल्स एलएलपी में नियुक्त एक कमीशन एजेंट द्वारा लाखों रुपये हड़पकर फरार होने का मामला सामने आया है। फर्म प्रबंधक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी ने कई ग्राहकों से बुकिंग राशि लेने के बाद उसे कंपनी खाते में जमा नहीं किया और रकम अपने पास रख ली।
कोतवाली में फर्म प्रबंधक की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, 204 सिविल लाइन्स बरेली स्थित ग्रोवर ऑटो सेल्स एलएलपी में अंकित कुमार सक्सेना पुत्र जतन कुमार सक्सेना, निवासी पुलिस अकादमी मुरादाबाद, हाल पता शांति विहार कॉलोनी, सुभाषनगर बरेली, सीएसए कमीशन सेल्स एजेंट के पद पर दिवाली के दौरान अस्थाई रूप से रखा गया था। कुछ दिन पहले निमित नाम के ग्राहक ने फोन कर अपनी गाड़ी की डिलीवरी और अंकित के बारे में जानकारी मांगी। जांच में पता चला कि ग्राहक ने ₹1,31,000 बुकिंग के लिए सीधे अंकित को दिए थे, जो कम्पनी खाते में जमा नहीं हुए।
इसी तरह गीता पाल और अभिनव परमार नाम के दो अन्य ग्राहकों ने 92 हजार जबकि मो. शकील ने 4 हजार रुपये अंकित को दिए थे। कुल मिलाकर आरोपी पर 2.27 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। प्रबंधक का कहना है कि और भी ग्राहक सामने आ सकते हैं, जिनकी शिकायत बाद में मिल सकती है।
फर्म प्रबंधक ने यह भी आरोप लगाया है कि अंकित की बहन प्राची सक्सेना उर्फ साक्षी भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश गौतम का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग