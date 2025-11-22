ग्रोवर ऑटो सेल्स में कमीशन एजेंट ने उड़ाए 2.27 लाख रुपये, कई ग्राहकों से ठगी का आरोप, जाने पूरा मामला

कोतवाली में फर्म प्रबंधक की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, 204 सिविल लाइन्स बरेली स्थित ग्रोवर ऑटो सेल्स एलएलपी में अंकित कुमार सक्सेना पुत्र जतन कुमार सक्सेना, निवासी पुलिस अकादमी मुरादाबाद, हाल पता शांति विहार कॉलोनी, सुभाषनगर बरेली, सीएसए कमीशन सेल्स एजेंट के पद पर दिवाली के दौरान अस्थाई रूप से रखा गया था। कुछ दिन पहले निमित नाम के ग्राहक ने फोन कर अपनी गाड़ी की डिलीवरी और अंकित के बारे में जानकारी मांगी। जांच में पता चला कि ग्राहक ने ₹1,31,000 बुकिंग के लिए सीधे अंकित को दिए थे, जो कम्पनी खाते में जमा नहीं हुए।