95 करोड़ का हेल्थ प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक—सीबीगंज में बन रहा 100 बेड का हाईटेक अस्पताल, 2026 तक होगा तैयार

बरेली। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीबीगंज स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है, तो दूसरी ओर 95 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड का नया अस्पताल तेजी से तैयार हो रहा है। वहीं, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में भी बरेली ने पूरे प्रदेश में बाजी मार ली है।