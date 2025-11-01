फर्जी फर्म के नाम पर 4.39 करोड़ का टैक्स घपला! बिना माल खरीदे आईटीसी पास ऑन, एफआईआर दर्ज, जाने मामला

विभाग की जांच में सामने आया कि फर्म ने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के सिर्फ कागजों पर हेराफेरी कर सरकारी खजाने को भारी चूना लगाया। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 2441.95 लाख रुपए की सप्लाई दिखाकर 439.55 लाख रुपए का अवैध आईटीसी पास ऑन किया गया। फर्म ने कोई टैक्स जमा भी नहीं किया। राजस्व चोरी की पुष्टि होने के बाद वाणिज्य कर विभाग ने फर्म के प्रोपराइटर अभिषेक ठाकुर, निवासी लोमा, वैशाली, बिहार के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।