बरेली में सपा नेता के मकान और फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, बड़ा हादसा टला

बरेली। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गरगईया में सोमवार तड़के सपा नेता के मकान और उससे जुड़े फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की चपेट में आकर शोरूम में रखा लाखों रुपये का फोम, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।