2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में सपा नेता के मकान और फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, बड़ा हादसा टला

नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गरगईया में सोमवार तड़के सपा नेता के मकान और उससे जुड़े फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 02, 2026

बरेली। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गरगईया में सोमवार तड़के सपा नेता के मकान और उससे जुड़े फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की चपेट में आकर शोरूम में रखा लाखों रुपये का फोम, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

बरेली-पीलीभीत हाईवे किनारे स्थित गरगईया गांव निवासी मोहम्मद यूनुस उर्फ डब्लू अंसारी सपा नेता हैं। उनका हाईवे किनारे मकान है, जिसके बाहरी हिस्से में एमएच फोम और फर्नीचर का शोरूम संचालित होता है। पीड़ित के मुताबिक वह रात में शोरूम बंद कर घर चले गए थे। तड़के करीब चार बजे मकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए और किसी तरह अपनी जान बचाई।

तेजी से फैली आग, शोरूम भी चपेट में आया

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में फर्नीचर शोरूम भी उसकी चपेट में आ गया। आसपास के व्यापारी और ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। इसी बीच सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

लाखों का नुकसान, जांच में जुटी पुलिस

आग से शोरूम में रखा फोम, सोफा, बेड, कुर्सियां समेत अन्य कीमती फर्नीचर पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में सपा नेता के मकान और फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, बड़ा हादसा टला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाइक विवाद में किशोर की चाकू से हत्या, रास्ते में टूटी सांसें, चार गिरफ्तार, एक नाबालिग सुधार गृह

बरेली

उत्तराखंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर: इन चार ट्रेनों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, रेल सफर अब होगा सुपरफास्ट और ज्यादा सुरक्षित

बरेली

अग्निहोत्री ने खोले विरोध के पत्ते, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद महाआंदोलन और दिल्ली कूच का ऐलान

बरेली

योगी दरबार तक पहुंची बरेली के युवाओं की आवाज़, मुख्यमंत्री से मिले युवा मोर्चा अध्यक्ष अमन सक्सेना

बरेली

शादी का झांसा देकर नेपाल की युवती को विदेश ले गया बरेली का युवक, 3 लाख छीनकर हुआ फरार, फिर हुआ ये…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.