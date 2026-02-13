झुमका के पास शिक्षा की नई उड़ान, 1.55 करोड़ से बन रहा मॉडल स्कूल, गरीब बच्चों के सपनों को मिलेंगे पंख

करीब 1.55 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस स्कूल का लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना को 26 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 93.37 लाख रुपये जारी हो चुके हैं, जिससे निर्माण में रफ्तार आई है। करीब एक एकड़ जमीन पर बन रहा यह स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा की नई तस्वीर बनने जा रहा है। यहां आधुनिक कक्षाएं, साफ पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और खेल मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। आसपास के गांवों के बच्चों को अब दूर-दराज भटकना नहीं पड़ेगा।