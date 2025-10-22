बच्चों के झगड़े ने छीनी दो ज़िंदगियां… मां ने बेटे को खिलाया ज़हर, खुद भी पी लिया, दोनों की मौत से गांव में मातम

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी किसान पंकज अग्निहोत्री के घर मंगलवार शाम बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। पंकज ने मामला शांत कराया और रामलीला मेला देखने के लिए निकल गए। इसी बीच नाराज 32 वर्षीय पत्नी आरती ने गुस्से में आकर खुद कीटनाशक पी लिया और अपने दस वर्षीय बेटे प्रतीक के खाने में भी कीटनाशक मिला दिया।