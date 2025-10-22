बच्चों के झगड़े ने छीनी दो ज़िंदगियां… मां ने बेटे को खिलाया ज़हर, खुद भी पी लिया, दोनों की मौत से गांव में मातम

शाहजहांपुर। बंडा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गंगा गांव में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामूली पारिवारिक विवाद के बाद मां ने अपने मासूम बेटे के साथ ज़हर खाकर जान दे दी।
जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी किसान पंकज अग्निहोत्री के घर मंगलवार शाम बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। पंकज ने मामला शांत कराया और रामलीला मेला देखने के लिए निकल गए। इसी बीच नाराज 32 वर्षीय पत्नी आरती ने गुस्से में आकर खुद कीटनाशक पी लिया और अपने दस वर्षीय बेटे प्रतीक के खाने में भी कीटनाशक मिला दिया।
कुछ ही देर बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। रात करीब दस बजे जब पंकज मेला देखकर घर लौटा तो आरती और बेटे को तड़पते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में उसने दोनों को सीएचसी बंडा पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लेकिन बुधवार सुबह इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बच्चों के मामूली झगड़े पर आरती ऐसा कदम उठाएगी, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
