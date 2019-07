हाई प्रोफ़ाइल डबल मर्डर केस में पुलिस पांच दिन बाद भी खाली हाथ, बेटा बोला मुझे कातिल चाहिए

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में हुए हाई प्रोफ़ाइल डबल मर्डर का खुलासा पुलिस पांच दिन बाद भी नहीं कर पाई है। सीसीटीवी में कातिल का चेहरा कैद होने के बाद भी अब तक कातिल पुलिस की पकड़ से दूर है। डबल मर्डर के खुलासे की मांग के लिए सोमवार को मृतक दंपति के परिजन एडीजी अविनाश चंद्र से मिले और जल्द कातिल को गिरफ्तार करने की मांग की। एडीजी ने भी परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस डबल मर्डर का खुलासा कर देगी।

एडीजी से मिले परिजन

प्रेमनगर के राजेन्द्र नगर स्थित गुलमोहर पार्क निवासी सेंट्रल बैंक की असिस्टेंट मैनेजर रूपा सत्संगी और उनके 65 साल के पति नीरज सत्संगी की 24 जुलाई की रात करीब साढ़े 9 से 10 बजे के बीच किसी ने सिर कुचलकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्यारा छत से पीछे की ओर से कूदकर फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की तो पुलिस के हाथ पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज लगे जिसमे एक व्यक्ति जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक यही वो व्यक्ति है जिसने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल कर 25 हजार का इनाम घोषित किया। लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिस वजह से मृतक के परिजन आज एडीजी से मिले और जल्द खुलासे की मांग की। मृतक दंपति का बेटा जतिन गुड़गांव में जॉब करता है जबकि उनके भाई दुबई और अमेरिका में रहते है। फिलहाल सभी लोग बरेली आये हुए है।

अभी तक पुलिस खाली हाथ

वही इस मामले में एडीजी ज़ोन बरेली अविनाश चंद्र का कहना है कि ये केस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगी हुई है। पुलिस जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर देगी। गौरतलब है कि अभी तक पुलिस कातिल से मिलते जुलते हुलिए वाले कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है।