ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इंजीनियर से 95 लाख की ठगी, पहले दिखाया मुनाफा फिर खाते से उड़ा दिए सारे रुपये

पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए ठगों ने शुरुआत में 2.65 लाख रुपये का फर्जी “प्रॉफिट” भी भेजा। जब ओमप्रकाश ने अपना पैसा ऐप से निकालना चाहा तो नहीं निकले, और ठगों के सभी संपर्क नंबर बंद हो गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर जालसाजों के शिकार बन चुके हैं। उन्होंने साइबर क्राइम थाना बरेली में शिकायत दर्ज कराते हुए ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साइबर क्राइम ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।