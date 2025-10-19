ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इंजीनियर से 95 लाख की ठगी, पहले दिखाया मुनाफा फिर खाते से उड़ा दिए सारे रुपये

बरेली। साइबर ठगों ने शहर के एक इंजीनियर को ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर करीब 95 लाख रुपये की चपत लगा दी। ठगों ने पहले मुनाफे का लालच दिया, ऐप पर खाता खुलवाया और जब इंजीनियर को विश्वास हो गया तो धीरे-धीरे उससे लाखों रुपये ठग लिए। मामला अब साइबर क्राइम थाना पहुंचा है।
इज्जनगर के महानगर उत्सव-2 निवासी इंजीनियर ओमप्रकाश राय ने बताया कि 5 अगस्त 2025 को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताते हुए कहा कि एक ऐप के जरिए निवेश कर वे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बार-बार समझाने और लालच देने पर उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया।
इसके बाद 14 अगस्त को ठगों ने एक लिंक भेजा और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। ठगों ने भरोसा दिलाया कि जितना पैसा डालेंगे, उतना दोगुना मुनाफा मिलेगा। उनकी बातों में आकर ओमप्रकाश ने 19 अगस्त से 10 अक्टूबर 2025 के बीच अपने बैंक खातों से करीब 95 लाख 83 हजार 446 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।
पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए ठगों ने शुरुआत में 2.65 लाख रुपये का फर्जी “प्रॉफिट” भी भेजा। जब ओमप्रकाश ने अपना पैसा ऐप से निकालना चाहा तो नहीं निकले, और ठगों के सभी संपर्क नंबर बंद हो गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर जालसाजों के शिकार बन चुके हैं। उन्होंने साइबर क्राइम थाना बरेली में शिकायत दर्ज कराते हुए ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साइबर क्राइम ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
