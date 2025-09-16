बरेली की नई कमिश्नर होंगी अनामिका सिंह, सौम्या अग्रवाल का हुआ प्रयागराज तबादला

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक हलकों में बड़ा फेरबदल कर दिया। लखनऊ, बरेली और प्रयागराज समेत कई जिलों के शीर्ष अफसरों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए।
बरेली में अब कमिश्नर की नई जिम्मेदारी अनामिका सिंह संभालेंगी। मौजूदा कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज मंडलायुक्त बनाया गया है। अनामिका सिंह अब तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में तैनात थीं और साथ ही क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी की सीईओ का दायित्व संभाल रही थीं। माना जा रहा है कि उनका प्रशासनिक अनुभव अब बरेली मंडल के कामकाज में नई ऊर्जा लाएगा।
इस फेरबदल में लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह विजय विश्वास पंत को लखनऊ का नया कमिश्नर बनाया गया है। रोशन जैकब को अब सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
कुल मिलाकर, योगी सरकार ने मंगलवार को 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसे प्रशासनिक कसावट और जिलों में कामकाज की रफ्तार तेज करने की कवायद माना जा रहा है।