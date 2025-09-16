बरेली की नई कमिश्नर होंगी अनामिका सिंह, सौम्या अग्रवाल का हुआ प्रयागराज तबादला

बरेली में अब कमिश्नर की नई जिम्मेदारी अनामिका सिंह संभालेंगी। मौजूदा कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज मंडलायुक्त बनाया गया है। अनामिका सिंह अब तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में तैनात थीं और साथ ही क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी की सीईओ का दायित्व संभाल रही थीं। माना जा रहा है कि उनका प्रशासनिक अनुभव अब बरेली मंडल के कामकाज में नई ऊर्जा लाएगा।