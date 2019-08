Article 370 जम्मू कश्मीर की जेल से बरेली शिफ्ट किए गए 20 कैदी

बरेली।जम्मू कश्मीर Jammu & Kashmir से आर्टिकल 370 Article 370 और 35 A समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की जेल में बंद 20 कैदियों को बरेली की जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। सभी कैदियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयर लिफ्ट कर वायुसेना के त्रिशूल एयरबेस लाया गया और वहां से उन्हें बरेली की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सभी बंदियों को जेल की अलग अलग अति सुरक्षित बैरकों में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के कैदियों के जेल में पहुँचने के बाद जिला जेल में हाई एलर्ट घोषित किया गया है और जेल के बाहर पीएसी तैनात कर दी गई है साथ ही बिथरी चैनपुर पुलिस की गश्त भी जिला जेल के आस पास बढ़ा दी गई है। डीएम और एसएसपी ने भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है।

बढ़ाई गई सुरक्षा

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 Article 370 हटने के बाद केंद्र सरकार विशेष एहतियात बरत रही है इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में बंद दुर्दांत कैदियों को वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी के चलते आगरा जेल के बाद जम्मू कश्मीर के कैदियों को बरेली की जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कैदियों के जेल में आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। मुख्य गेट के पास पीएसी तैनात की गई है साथ ही जेल के आस पास होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

हाई रिस्क जोन में शामिल हुई जेल

जम्मू कश्मीर की जेल से कैदियों को यहां लाए जाने के बाद बरेली की जिला जेल याबी हाई रिस्क हाई रिस्क जोन में शामिल हो गई है। जेल में जल्द ही स्टाफ को बढ़ाया जा सकता है। सरकार को चिंता होगी कि जेल में बंद कोई भी कैदी किसी तरह की गड़बड़ी न करने पाए इस लिए इन कैदियों को अन्य कैदियों से दूर रखा जा रहा है ताकि इनका आपस में कोई विवाद न हो।