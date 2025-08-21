बर्थडे पार्टी में बारबालाओं ने लगाए ठुमके, जमकर उड़े नोट – वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

जैसे ही बारबालाओं ने मंच पर ठुमके लगाने शुरू किए, वैसे ही भीड़ ने नोटों की बारिश कर दी। देर रात तक गानों की धुन और डांस पर गांव झूमता रहा। जश्न में इस कदर रंग चढ़ा कि नोटों की गड्डियां मंच पर उड़ाई जाती रहीं। पार्टी पूरी रात चलती रही, मगर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब इस अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद गांव और आसपास में चर्चा का माहौल है।