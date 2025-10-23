जामताड़ा गिरोह से जुड़ा बरेली का साइबर ठग गिरफ्तार — रुपये का लालच देकर खुलवाता था लोगों के खाते, उनसे होती थी ठगी

पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह जामताड़ा स्थित एक बड़े साइबर गिरोह से जुड़ा है, जो लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता है। बाद में उन खातों के जरिए लाखों की ऑनलाइन ठगी की जाती है। आरोपी मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खाते का क्यूआर कोड तैयार कर गिरोह के दूसरे सदस्यों को भेज देता था, जिससे पूरा नियंत्रण उनके पास रहता था। बदले में विक्की को 15 फीसदी कमीशन मिलता था।