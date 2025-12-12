मुनाफे के लालच में उलझे बरेली के डॉक्टर, साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाई 45.53 लाख की चपत, जाने कैसे

प्रेमनगर निवासी डॉ. अमित अग्रवाल के मुताबिक, 27 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 के बीच उनके बैंक के खातों से अलग-अलग खातों में कुल 45,53,036 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। यह रकम शेयर खरीद-फरोख्त और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड से निकाली गई। डॉक्टर का आरोप है कि निजी फाइनेंस प्लेटफॉर्म के नाम पर कॉल और मैसेज कर निवेश के लिए उकसाया गया। शुरुआत में फायदे का सपना दिखाया गया, स्क्रीन पर मुनाफा भी दिखाया गया, लेकिन जैसे ही रकम बढ़ी, पूरा सिस्टम ही गायब हो गया।