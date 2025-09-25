गांव-गांव पहुंची बरेली पुलिस, महिलाओं से की बातचीत, मौके पर सुलझाईं समस्याएं, सुरक्षा और योजनाओं की दी जानकारी

इससे अब महिलाओं को बार-बार थाना या पुलिस चौकी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर हर थाने की महिला पुलिस बीट अपनी-अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक पुलिस की यह मुहिम महिलाओं में भरोसा जगा रही है।