गांव-गांव पहुंची बरेली पुलिस, महिलाओं से की बातचीत, मौके पर सुलझाईं समस्याएं, सुरक्षा और योजनाओं की दी जानकारी

बरेली। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर बरेली पुलिस ने अनोखी पहल की है। मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला बीट पुलिस अब गांव-गांव पहुंच रही है। चौपालों में बैठकर महिलाओं से उनकी समस्याएं सुन रही है और वहीं काउंसलिंग कर समाधान भी करवा रही है।
इससे अब महिलाओं को बार-बार थाना या पुलिस चौकी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर हर थाने की महिला पुलिस बीट अपनी-अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक पुलिस की यह मुहिम महिलाओं में भरोसा जगा रही है।
महिला पुलिसकर्मियों ने चौपाल में जुटी महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा और आत्मरक्षा की जानकारी दी। साथ ही उन्हें जरूरी हेल्पलाइन नंबर बताए, जैसे 112 आपातकालीन सेवा, 1090 वीमेन पावर लाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन।
यही नहीं, पुलिस ने महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया—जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, सामूहिक विवाह योजना, मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मिशन शक्ति का मकसद सिर्फ अपराध रोकना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका हौसला बढ़ाना भी है।