बरेली पुलिस की साइबर तकनीक का कमाल, 2025 में 6 करोड़ के 3132 मोबाइल हुए बरामद, जनता ने सराहा अभियान

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक गुमशुदा मोबाइलों की तलाश के लिए हर माह विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें साइबर टीम, सर्विलांस सेल और थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर दिन-रात जुटे रहते हैं। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित रविंद्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीओ हाइवे शिवम आशुतोष ने मोबाइल स्वामियों को उनके कीमती फोन सौंपे। जैसे ही लोगों को उनके खोए मोबाइल मिले, चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मोबाइल दोबारा मिल पाएगा।