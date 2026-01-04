4 जनवरी 2026,

रविवार

बरेली

बरेली पुलिस की साइबर तकनीक का कमाल, 2025 में 6 करोड़ के 3132 मोबाइल हुए बरामद, जनता ने सराहा अभियान

मोबाइल गुम होने के बाद निराशा के अंधेरे में डूब चुके सैकड़ों लोगों के लिए बरेली पुलिस उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई है। साइबर तकनीक और सटीक सर्विलांस के दम पर पुलिस ने दिसंबर माह में शहर व देहात से गुम हुए 481 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए।

बरेली

Avanish Pandey

Jan 04, 2026

बरेली। मोबाइल गुम होने के बाद निराशा के अंधेरे में डूब चुके सैकड़ों लोगों के लिए बरेली पुलिस उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई है। साइबर तकनीक और सटीक सर्विलांस के दम पर पुलिस ने दिसंबर माह में शहर व देहात से गुम हुए 481 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 85 लाख रुपये आंकी गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक गुमशुदा मोबाइलों की तलाश के लिए हर माह विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें साइबर टीम, सर्विलांस सेल और थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर दिन-रात जुटे रहते हैं। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित रविंद्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीओ हाइवे शिवम आशुतोष ने मोबाइल स्वामियों को उनके कीमती फोन सौंपे। जैसे ही लोगों को उनके खोए मोबाइल मिले, चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मोबाइल दोबारा मिल पाएगा।

मोबाइल खोजने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित

इस अभियान को सफल बनाने वाले 11 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियानों से न केवल जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है, बल्कि जवानों का मनोबल भी ऊंचा होता है।

2025 में पुलिस का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

खास बात यह है कि साल 2025 में अब तक बरेली पुलिस 3132 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। पुलिस ने साफ कहा है कि गुम मोबाइलों की तलाश का यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती और तेजी के साथ जारी रहेगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली पुलिस की साइबर तकनीक का कमाल, 2025 में 6 करोड़ के 3132 मोबाइल हुए बरामद, जनता ने सराहा अभियान

बरेली

