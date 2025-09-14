लावारिस शवों की सौदेबाजी का काला कारोबार, सिपाही और अस्पताल कर्मी पर एफआईआर, जल्द होगा सिंडिकेट का पर्दाफाश

सूत्रों के अनुसार, पुलिस और अस्पताल कर्मियों से जुड़ा एक सिंडिकेट लावारिस शवों को मेडिकल कॉलेजों तक बेचता था। इन शवों की कीमत 40 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक लगाई जाती थी। मेडिकल कॉलेज इन शवों का इस्तेमाल डॉक्टरी की पढ़ाई और प्रयोगों में करते हैं। सरकार की ओर से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो अनुदान दिया जाता है, आरोपी वह रकम भी हड़प लेते थे। इस तरह दोहरा खेल कर लंबे समय से यह नेटवर्क सक्रिय था।