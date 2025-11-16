गोल्डी बराड़ गैंग के हमले के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी की बढ़ी सुरक्षा, मिला शस्त्र लाइसेंस

11-12 सितंबर 2025 की रात बाइक सवार बदमाश दिशा पाटनी के बारादरी स्थित घर पर पहुंचे और ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की। उस समय घर में उनकी बहन पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। फायरिंग के दौरान जब जगदीश पाटनी बालकनी में पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी गोली दाग दी। जगदीश ने फर्श पर लेटकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और फुटेज वायरल हुई थी।