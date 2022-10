Bareilly: वसीम से वीरराज बनकर पहले की अय्याशी, अब निकाह के लिए रखी ऐसी शर्त

बरेली के रहने वाले युवक ने वीरराज बनकर दिल्ली की युवती से दोस्ती की। फिर शादी के नाम पर कई बार उत्पीड़न भी किया। जब युवती ने शादी की बात कही तो उसने धर्म बदलने और मीट खाने की शर्त रख दी। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां एक मुस्लिम युवक वसीम अंसारी ने पहले अपना नाम बदलकर वीरराज बताकर दिल्ली की युवती से नजदीकियां बढ़ाई। उसके बाद युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बात शादी तक पहुंची तो वही युवक ने शादी करने के लिए पीड़िता के सामने धर्म बदलने और मीट खाने की शर्त रख दी। पीड़िता ने तंग आकर पुलिस से शिकायत की तो दरोगा ने भी उसे समझौता कर कार्रवाई न करने की बात कही। जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। एसएसपी ने बहेड़ी पुलिस से मामले की जांच और उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

By becoming Veerraj from Wasim young man put this condition for marriage in Bareilly