20 मिनट में पैसा डबल करने का झांसा, साइबर ठगों ने एक झटके में उड़ा दिए 13 लाख रुपये, जानिए पूरा मामला

भुता थाना क्षेत्र के गांव फैजनगर निवासी अरविंद कुमार पांडेय को जालसाजों ने पैसे दोगुना करने का लालच देकर 6 लाख 56 हजार 300 रुपये की ठगी का शिकार बना लिया। पीड़ित के अनुसार 14 जनवरी की शाम उनके एक रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कम समय में रकम दोगुनी करने की स्कीम बताई। ठग की बातों में आकर अरविंद ने बताए गए बैंक खाते में एनईएफटी के जरिये पूरी रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। जब काफी कोशिशों के बाद भी संपर्क नहीं हो सका तो ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई है।