धनतेरस पर बरेली में खरीदारी का उत्सव, बाजारों में रौनक और शहर की सड़कों पर लगी लंबी कतारें, 800 करोड़ के कारोबार का अनुमान

धनतेरस पर खरीदारी करते लोग (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर शनिवार को शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी। गहने, वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। व्यापारियों के अनुसार इस बार धनतेरस पर लगभग 800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।
पारंपरिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर धातु खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों ने सोने–चांदी के सिक्कों के साथ गाड़ियां, बर्तन और घरेलू उपकरणों की खूब खरीदारी की। सर्राफा बाजारों में पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही। सोने–चांदी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 60 फीसदी तक बढ़ने के बावजूद छोटे वजन वाले गहनों की खूब बिक्री हुई। एक ग्राम से कम वजन की अंगूठियां, नथ, झुमके और एक तोले के हार की मांग सबसे ज्यादा रही।
इस बार बाजार में टेंपल ज्वेलरी, कड़े, कंगन और मांग टीका की बुकिंग भी अधिक रही। वहीं बर्तन बाजार में स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और तांबे के नए डिजाइन वाले नॉन-स्टिक बर्तनों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा। घरेलू उपकरणों की दुकानों पर रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, मिक्सी, हॉट केस और डिनर सेट की खरीदारी जोरों पर रही।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्विक, ब्लिंकइट और जेप्टो पर भी खरीदारी में तेजी आई। घी, तेल, बेसन, दीये, मोमबत्तियां और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बुकिंग में करीब 65 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह रही कि इस बार 65 प्रतिशत उत्पाद मेक इन इंडिया श्रेणी के रहे। त्योहारी सीजन में फूलों की मांग बढ़ने से उनके दाम आसमान छू गए। गेंदा 150 रुपये किलो और देसी गुलाब 300 रुपये किलो तक पहुंच गया। विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में आपूर्ति घटने से कीमतों में यह उछाल आया है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने धनतेरस से दिवाली तक सभी बाजारों में साप्ताहिक बंदी से छूट दी है। अब बाजार 30 अक्तूबर को बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। धनतेरस पर बरेली के हर बाजार में खरीदारी का उत्सव छाया रहा — हर तरफ रौनक, भीड़ और खुशियों के बीच दीपावली के पर्व का शुभ आगाज हो गया।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग