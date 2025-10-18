धनतेरस पर बरेली में खरीदारी का उत्सव, बाजारों में रौनक और शहर की सड़कों पर लगी लंबी कतारें, 800 करोड़ के कारोबार का अनुमान

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्विक, ब्लिंकइट और जेप्टो पर भी खरीदारी में तेजी आई। घी, तेल, बेसन, दीये, मोमबत्तियां और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बुकिंग में करीब 65 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह रही कि इस बार 65 प्रतिशत उत्पाद मेक इन इंडिया श्रेणी के रहे। त्योहारी सीजन में फूलों की मांग बढ़ने से उनके दाम आसमान छू गए। गेंदा 150 रुपये किलो और देसी गुलाब 300 रुपये किलो तक पहुंच गया। विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में आपूर्ति घटने से कीमतों में यह उछाल आया है।