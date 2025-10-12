डीएम ने किया पीसीएस परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, अफसरों को दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, प्रवेश द्वार की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टेटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेटों से बातचीत कर परीक्षा के संचालन के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था या लापरवाही न होने पाए। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और नकलविहीन माहौल बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।