डीएम ने किया पीसीएस परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, अफसरों को दिए ये निर्देश

परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते डीएम (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, प्रवेश द्वार की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टेटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेटों से बातचीत कर परीक्षा के संचालन के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था या लापरवाही न होने पाए। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और नकलविहीन माहौल बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की गई। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। डीएम ने कहा कि सभी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएंगी ताकि किसी भी स्थिति में जांच की जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पेयजल और छाया जैसी सुविधाएँ उपलब्ध रहें। केंद्रों के बाहर भी सुरक्षा बलों की उचित तैनाती की गई थी, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकी।
