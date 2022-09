बरेली में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बस में धमाका, मैकेनिक की मौत, 2 घायल

बरेली के किला थाना क्षेत्र पर एक इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पर लगी हुई थी। बस चार्ज हो ही रही थी कि अचानक से बस में जोरदार धमका हो गया। वहीं बस की चपेट में आने से एक मैकेनिक की मौत हो गई। जबकि अन्य दो कर्मचारी घायल हो गए।

बरेली जिले के मिनी बाईपास पर गुरुवार की दोपहर को एक हादसा हो गया। यहां चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बस में जोरदार धमाका होने से एक मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य दो कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हालांकि बस में धमाका कैसे हुआ इस बात का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। नगर निगम की टीम ने मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद ही घटना होने की असली वजह सामने आ सकेगी।

Electric bus blast during charging mechanic died and two injured in Bareilly