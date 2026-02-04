सब कुछ निगल गई आग, सोता रहा सिस्टम… शॉर्ट सर्किट से मकान में तबाही, लपटों में फंसा परिवार, फिर हो गया ये…

ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब सूचना देने के पूरे दो घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हैरानी की बात यह रही कि आई दो गाड़ियों में से एक में पानी तक नहीं था। लोग आग से जूझते रहे और जिम्मेदार सिस्टम आराम से चलता रहा। फायर ब्रिगेड के भरोसे न बैठते हुए ग्राम प्रधान अतुल गुप्ता ने अपना सबमर्सिबल पंप चलवाया। तालाब, नालों और आसपास के घरों से पानी लाकर ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांववालों का कहना है कि अगर वे खुद मोर्चा न संभालते तो पूरा मकान जलकर गिर सकता था।