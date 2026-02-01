गोरखपुर के विवादित ठेकेदार पर डेडलाइन बेअसर, पूरनपुर-धनाराघाट में 19 करोड़ की सड़क अधूरी

मैसर्स शकुंतला देवी/सिंह फर्म के मालिक रमेश सिंह (निवासी-मोहल्ला चक्ररा प्रथम, राजघाट, गोरखपुर) ने जैतीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि 2 अक्टूबर 2023 को जैतीपुर-दातागंज-बदायूं रोड चौड़ीकरण के दौरान विधायक के करीबी लोगों ने JCB से सड़क खोद दी, कर्मचारियों से मारपीट की और कई महीनों से सरकारी कार्य में बाधा डाली जा रही है। इसी कारण काम प्रभावित हुआ। विधायक पक्ष का कहना था कि ठेकेदार ने विलो टेंडर डाला था। काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार गड़बड़ी कर रहा था।