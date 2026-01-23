यूपी की मीट फैक्ट्रियों में करोड़ों का जीएसटी खेल बेनकाब, 26 घंटे की छापेमारी, मारिया फ्रोजन–रहबर फूड्स ने जमा किए ₹1 करोड़

बरेली। शाहजहांपुर रोड स्थित नरियावल में चल रही मीट फैक्ट्रियों के भीतर लंबे समय से पल रहे टैक्स चोरी के खेल पर जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) ने करारी चोट की है। मारिया फ्रोजन और रहबर फूड्स में 26 घंटे से अधिक चली मैराथन छापेमारी के बाद करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है। दबाव बढ़ते ही दोनों फैक्ट्री संचालकों ने ₹1 करोड़ की जीएसटी तत्काल जमा कर दी, फिर भी जांच नहीं थमी।