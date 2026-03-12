पूर्व सैनिकों का होलिका मिलन महोत्सव, फूलों की होली और गीत-संगीत के बीच दिया एकता का संदेश

बरेली। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और पूर्व सैनिक कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को लाल फाटक स्थित राघव बैंकट हॉल में पूर्व सैनिकों का होलिका मिलन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए। समारोह में रंग-गुलाल, गीत-संगीत और फूलों की होली के बीच सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और आपसी एकता का संदेश दिया।