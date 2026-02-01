45 बीघे में बस रही अवैध कॉलोनी जमींदोज, स्कूल और दुकान पर भी बीडीए की सीलिंग, जानें किन-किन पर हुई कार्रवाई

रामपुर रोड स्थित ग्राम मथुरापुर में आरिफ द्वारा लगभग 200 वर्गमीटर में किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण पर भी बीडीए ने ताला जड़ दिया। बिना स्वीकृति के खड़े किए गए इस भवन को मौके पर ही सील कर दिया गया। टीम ने भवन को खाली कराकर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की। वहीं ग्राम मिलक में ही शहजाद द्वारा लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्र में स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जांच में यह निर्माण भी अवैध पाया गया। नियमों की अनदेखी कर खड़े किए जा रहे इस भवन को बीडीए ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में अफरा-तफरी मच गई।