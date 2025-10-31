बरेली में बीडीए का बड़ा एक्शन: रामपुर गार्डन और बिथरी में अवैध निर्माणों पर लगी सील, जानें किन पर हुई कार्रवाई

बीडीए की टीम में सहायक अभियन्ता गजेन्द्र शर्मा और अवर अभियन्ता सुरेन्द्र द्विवेदी व सीताराम के नेतृत्व में प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा और तुरंत सील-बंदी की कार्रवाई की। अधिकारीयों ने बताया कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। बीडीए ने जनता से अपील की है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी सभी दस्तावेज़ अवश्य जाँच लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदी जा रही संपत्ति पूरी तरह से प्राधिकरण से स्वीकृत और वैध है।