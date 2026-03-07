7 मार्च 2026,

बरेली

पश्चिम एशिया तनाव का असर… बरेली में एलपीजी सिलेंडर महंगे, घरेलू गैस 60 रुपये बढ़कर 931, कॉमर्शियल पर भी बढ़ोतरी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। शनिवार से बरेली में एलपीजी सिलेंडरों की नई दरें लागू कर दी गई हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 07, 2026

बरेली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। शनिवार से बरेली में एलपीजी सिलेंडरों की नई दरें लागू कर दी गई हैं। घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लागत भी बढ़ेगी।

नई दरों के अनुसार 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब बरेली में घरेलू सिलेंडर 931 रुपये में मिलेगा। वहीं 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 115 से 119 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अलग-अलग कंपनियों के कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

जिले में करीब 10 लाख एलपीजी उपभोक्ता

जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बरेली जिले में करीब 10 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से 4.16 लाख उपभोक्ता उज्ज्वला योजना के तहत जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और किसी तरह की कमी नहीं है। नई व्यवस्था के तहत अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरी रिफिल के लिए 21 दिन का इंतजार करना होगा। यानी एक सिलेंडर बुक कराने के बाद दूसरा सिलेंडर तीन सप्ताह बाद ही बुक किया जा सकेगा।

समारोह वाले घरों को हो सकती है परेशानी

उत्तर प्रदेश एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श शर्मा के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों ने एहतियातन यह नियम लागू किया है। इससे उन परिवारों को दिक्कत हो सकती है जिनके घर में शादी-समारोह या अन्य आयोजन होने वाले हैं। हालांकि ऐसे आयोजनों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर किसी तरह की समय सीमा लागू नहीं है। इंडेन पेट्रोलियम कंपनी की ओर से जारी पोस्टर में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी।

