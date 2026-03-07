पश्चिम एशिया तनाव का असर… बरेली में एलपीजी सिलेंडर महंगे, घरेलू गैस 60 रुपये बढ़कर 931, कॉमर्शियल पर भी बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श शर्मा के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों ने एहतियातन यह नियम लागू किया है। इससे उन परिवारों को दिक्कत हो सकती है जिनके घर में शादी-समारोह या अन्य आयोजन होने वाले हैं। हालांकि ऐसे आयोजनों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर किसी तरह की समय सीमा लागू नहीं है। इंडेन पेट्रोलियम कंपनी की ओर से जारी पोस्टर में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी।