बरेली। विश्व योग दिवस के मौके पर आज जगह जगह पर हजारों लोगों ने एक साथ योगा किया। इस अवसर पर जिला जेल में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला जेल में लगाए गए योगा कैम्प में जेल में बंद बंदियों और सुरक्षाकर्मियों ने योग किया। योगा ट्रेनर की मौजूदगी में योग करने के बाद बन्दी काफी प्रसन्न नजर आए उनका कहना है कि योग से सारा तनाव दूर हो गया।

Prisoners do yoga together in district jail

जेल में बंद तमाम बन्दी नियमित योगा करते है तो कुछ लोगों ने पहली बार योग शिविर में हिस्सा लिया। बंदियों का कहना है कि जेल में बंद होने की वजह से काफी दिनों तक अपनो से मुलाकात नहीं हो पाती है जिससे तनाव बढ़ जाता है लेकिन योग के माध्यम से हम तनाव को कम कर सकते है और योग से तमाम तरह के रोग भी दूर रहते है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ्य रहता है।

जिला जेल के अधीक्षक यूपी मिश्रा और जेलर शैलेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि जिला जेल में बंदियों के लिए समय समय पर योगा कैम्प का आयोजन किया जाता है। जिससे जेल में बंद बंदियों का मानसिक तनाव कम हो जाता है। आज योगा दिवस के अवसर पर भी योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमे बड़ी तादात में बंदियों के साथ ही जेल में तैनात स्टॉफ ने भी हिस्सा लिया।